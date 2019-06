Regione Piemonte: Cirio, nuova giunta entro fine settimana

- “La giunta? Credo che chiuderemo nel giro di questa settimana, lunedì prossimo potrebbe essere il giorno giusto per la convocazione”. Così Alberto Cirio, neo presidente della Regione Piemonte, nel giorno del passaggio di consegne con il governatore uscente, Sergio Chiamparino. “Per me era importante che ci fosse questo momento in cui insieme si potesse annunciare l'inizio del nuovo mandato - ha detto Cirio nel Palazzo della Regione - . Terremo conto della cose buone fatte in passato, cercando di affrontare le diverse problematiche e cambiare le cose che potranno essere migliorate. Grazie a Sergio di essere qui, e per tutto il lungo lavoro in questi anni da governatore”. (Rpi)