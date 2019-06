Napoli: giovedì all’UniPegaso il convegno "Affettività e habitat. Un binomio di diritti negato in carcere"

- Giovedì, dalle 9,30 alle 16,30, presso l'Aula magna dell'Università telematica Pegaso, isola F2-centro direzionale di Napoli, si terrà il convegno "Affettività e Habitat. Un binomio di diritti negato in carcere", organizzato dal garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme al presidente dell’associazione onlus “Società della ragione di Firenze”, Grazia Zuffa. "Carcere ed affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se c'è qualcosa che nega la confidenza, la libertà di espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere – ha dichiarato Ciambriello -. In questo luogo senza tempo, anche la riflessione sullo spazio fisico, in termini anche di edilizia, di spazi sensibili e significativi, di carenza di spazio vitale, di vuoti comunicativi e relazionali con la famiglia, di mancanza di igiene e dignità è utile e significativo. Spazi per praticare attività sportive, ricreative e spazi verdi per colloqui più dignitosi e umani. Sono alcuni temi centrali dell'incontro nazionale che si terrà giovedì prossimo a Napoli". (segue) (Ren)