Fca-Renault: Rosso (Fd'I), fusione può essere positiva per Torino e il Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Piemonte e il Comune di Torino possono e devono attivarsi immediatamente affinché la fusione Fca-Renault diventi un’occasione di lavoro per il nostro territorio, scongiurando qualsiasi rischio di perdita occupazionale”. Roberto Rosso, neo eletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ritiene che “se a Torino riusciremo a insediare davvero il polo del lusso automobilistico, far parte di una conglomerazione mondiale così forte, potrà essere un vantaggio e non un danno. Dobbiamo essere capaci di esaltare il grande know-how del territorio, dai grandi designer ai centri ricerca automobilistici, dalla filiera dell’indotto alle capacità di innovazione che da sempre Torino e il Piemonte hanno rappresentato nel panorama mondiale delle quattro ruote”. “Chiaro – aggiunge Rosso – che quando scendono in campo governi pesanti come quello francese, quello statunitense e quello giapponese, l’Italia rischia di fare la fine del vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro. Tuttavia è evidente a tutti che né Nissan, né Mitsubishi, né Renault sono forti come noi nel campo del lusso, basti pensare a marchi come Maserati o Ferrari, ma anche Alfa Romeo. Non possiamo soltanto augurarci che Fca si batta per l’occupazione in Italia, ma dobbiamo anche con provvedimenti politici adeguati, creare le condizioni migliori perché gli investimenti nel Torinese e in Piemonte siano vantaggiosi per quello che si profila come uno dei primi gruppi mondiali nel campo automobilistico”. (Rpi)