Avellino: Borrelli (Verdi), sospendere insegnanti accusati di maltrattamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con sbigottimento e dolore dei maltrattamenti a cui erano sottoposti dei bambini all'interno di una scuola dell'infanzia a Solofra. Il fatto è aggravato dal fatto che, stando a quanto ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti, sarebbero stati quattro insegnanti, poi arrestati, a trasformarsi in aguzzini. Ad uno di loro è contestato il reato di violenza sessuale su minore. Dinanzi ad accuse così gravi, a causa delle quali è anche sopraggiunto l'arresto, deve corrispondere a strettissimo giro la sospensione per tutti gli insegnanti coinvolti in questa incresciosa vicenda". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Qualora la vicenda processuale dovesse concludersi con una condanna – ha proseguito il consigliere – i quattro insegnanti dovranno essere licenziati in tronco. Nelle scuole non deve esserci posto per chi usa violenza nei confronti degli alunni. A chi ha il compito di formare i cittadini del domani è assegnato un compito pedagogico molto delicato che si basa sul buon esempio”. “Al di là della violenza inaccettabile è palese che chi si comporta in questo modo non è in grado di trasmettere alcun buon esempio ai ragazzi", ha concluso Borrelli. (Ren)