Whirlpool: Cesaro (FI), bene consiglio monotematico. Lo si tenga nello stabilimento di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in tempi non sospetti, incontrando i lavoratori e le rappresentanze sindacali e sollecitando alla vigilanza il governo regionale, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per il sito Whirlpool di Carinaro, ora, con la messa in discussione di quello di Napoli, ho il timore che il problema vada ben oltre quello aziendale e investa un sistema produttivo che non trova la Campania attrattiva. Bene dunque la convocazione di un consiglio monotematico. Inviterò la presidente D'Amelio a tenerlo presso lo stabilimento napoletano dell'azienda". Così Armando Cesaro, capogruppo regionale campano di Forza Italia a margine della seduta odierna della commissione Attività Produttive della Regione Campania, convocata sulla vertenza Whirlpool."La verità – ha sottolineato -, che non bisogna nascondere ai lavoratori, è che in questo momento abbiamo le armi spuntate e che l'avvertimento lanciato all'azienda dal ministro Di Maio su una possibile revoca dei finanziamenti è davvero poca cosa". (segue) (Ren)