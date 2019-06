Campania: Di Scala (FI), complimenti ad alunni istituto Mattei di Casamicciola protagonisti di "Ragazzi in aula"

- Via libera dai giovanissimi "consiglieri per un giorno" dell'Istituto Tecnico "E. Mattei" di Casamicciola (Na), oggi protagonisti del progetto "Ragazzi in aula" del Consiglio regionale della Campania, al disegno di legge per l'istituzione e la disciplina dei nidi familiari condotti dalle cosiddette Tagesmutter (mamme di giorno), realtà già presenti in altre regioni e particolarmente utili a garantire un servizio spesso inesistente, soprattutto nel Sud, scongiurando il rischio per tantissime donne di dover rinunciare al lavoro offrendo contemporaneamente ad altre madri disponibili di aprire un'attività. Accolti in Aula dalla presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale campano, Maria Grazia Di Scala (presentatrice di analogo progetto di legge regionale) che ha presieduto al seduta, i giovani legislatori dell'istituto guidato dal preside Antonio Siciliano ed accompagnati dalle professoresse Anna Di Scala e Giuseppina D'Acunto, hanno dunque "potuto toccare con mano l'istituzione campana - ha sottolineato la presidente Di Scala –, il lavoro legislativo con i suoi riti e le sue regole. Devo complimentarmi con loro e i loro docenti: sono stati esemplari”. “Ancora una volta – ha concluso il consigliere regionale - ho trovato nei nostri giovani concittadini non solo una particolare sensibilità per i temi e le problematiche più attuali, ma anche e soprattutto quella capacità di critica, discussione e proposta che possono ed anzi devono costituire per noi legislatori regionali un importante e doveroso elemento di riflessione". (Ren)