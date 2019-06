Fca-Renault: Cirio, prossima settimana incontro con vertici Fca

- "Ho chiesto per la prossima settimana un incontro coi vertici di Fca. So che il sindaco Appendino ha fatto altrettanto. Sarebbe opportuno farlo insieme. Sarà l'occasione per approfondire le ragioni non solo dell'accordo iniziale, ma anche di quello che è accaduto oggi". Così Alberto Cirio, presidente in pectore della Regione Piemonte, è intervenuto sullo stop alla trattativa Fca-Renault a margine di un presidio dei lavoratori di Mercatone Uno a Beinasco (Torino). "Avevo visto con favore questo tipo di accordo. Nei tanti anni passati al parlamento europeo ho capito che quando ci si allea si è più forti - ha aggiunto Cirio - Poi però mi ero preoccupato molto quando il governo francese aveva dimostrato di voler entrare in questa trattativa con tutto il suo peso". (Rpi)