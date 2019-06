Campania: Gallo (M5s) a Torre del Greco (Na) con l'istituto Leopardi per il bicentenario de "L'infinito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono qui per ricordare il finanziamento di oltre 2 milioni per l'ultima dimora di Leopardi, Villa delle Ginestre a Torre del Greco”. Così Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati in occasione di un incontro tenutosi al cinema Corallo a Torre del Greco, organizzato dall'istituto comprensivo Leopardi per il bicentenario de L'infinito. “Per spazzare via l'illegalità e il degrado servono la cultura e la bellezza – ha detto -, le uniche che possono garantire un riscatto della città, la quarta città campana per numero di abitanti che ancora oggi compare sui giornali scuotendo i palazzi per inchieste della Dda e per la camorra che per vent'anni ha messo le mani sugli appalti dei rifiuti e sulle mense scolastiche fornendo cibi scaduti”. “Quella di oggi è la dimostrazione di come l'illegalità si ripercuote anche sulla vita di tutti i cittadini e degli studenti", ha concluso Gallo. (Ren)