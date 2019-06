Napoli: Borrelli e Gaudini (Verdi), Asia e ufficio scolastico regionale rimedino a discarica vicino istituto "Borsellino"

- "Via Manzo, la strada su cui affaccia l'Istituto ‘Borsellino’ è ridotta ad una discarica a cielo aperto. C'è spazzatura di ogni tipo. Copertoni, vecchio mobilio, materassi. I bambini sono costretti a fare i conti ogni giorno con questa condizione di forte degrado che si protrae oramai da tempo". Lo ha dichiarato Raffaela De Rosa, docente dell'Istituto Borsellino. "La situazione al plesso Piaget, su via Cosenz, che ospita la scuola dell'infanzia è anche peggiore – ha proseguito la De Rosa -. Lì si sono accumulati rifiuti e materiali di risulta della scuola che non sono stati rimossi per anni. La mancanza di manutenzione ha determinato un forte stato di abbandono dell'intero cortile, con i giochi per i bambini che purtroppo sono finiti in malora". "La denuncia della dottoressa De Rosa – hanno commentato il consigliere regionale dei Verdi Borrelli e il consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini – è molto grave perché evidenzia un evidente incuria che viene poi pagata, in termini di disagio, dai ragazzi che vanno a scuola. Per quanto riguarda la condizione di via Manzo abbiamo inviato una segnalazione all'Asia chiedendo di intervenire a strettissimo giro con una bonifica straordinaria delle aree invase dai rifiuti”. “In relazione al degrado del cortile interno del plesso Piaget abbiamo inviato una nota alla dirigente scolastica e all'ufficio scolastico regionale chiedendo di adottare al più presto dei provvedimenti per restituire decoro e vivibilità ad uno spazio che deve essere fruito dai bambini", hanno concluso Borrelli e Gaudini. (Ren)