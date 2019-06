Whirlpool: Cesaro (FI), bene consiglio monotematico. Lo si tenga nello stabilimento di Napoli (2)

- "Purtroppo – ha aggiunto -, il ministro Di Maio ha dato ampia prova di non avere una visione strategica del sistema produttivo italiano men che meno di quello campano al quale, come ho denunciato la scorsa settimana ha sottratto ben 2 miliardi di euro dal Patto per la Campania, come poi confermatoci nell'ultima seduta di question time di venerdì scorso”. “Due miliardi di euro sfilati allo sviluppo della Campania ed in particolare al sistema agroalimentare, a quello aerospaziale, dell'auto motive e della cantieristica – ha puntualizzato -. Cancellati con un tratto di penna da parte del Mef nel più assordante silenzio del Governo nazionale e regionale". "Qualcuno si illude – ha proseguito il capogruppo campano di FI - che le aziende come Whirpool o altre multinazionali che investono o potrebbero investire in Campania non sappiano leggere questi gravissimi segnali", si chiede l'esponente di Forza Italia”. "Purtroppo, per quanto solidale, l'imprenditore si muove e investe solo dove ci sono opportunità e scappa laddove, come nel caso del taglio dei 2 miliardi, queste opportunità vengono tagliate", ha concluso Cesaro. (Ren)