Campania: Saiello (M5s), sbloccata mobilità in deroga per 12 mesi per aree di crisi

- "Ancora un risultato di un lavoro svolto grazie a un impegno congiunto dei portavoce del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale e in Parlamento. Una buona notizia, finalmente, per migliaia di lavoratori della Campania. Dopo essere riusciti a far approvare nei mesi scorsi da camera e Senato l'emendamento al dl fiscale che estende la proroga di 12 mesi del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi complessa, oggi quelle risorse sono state sbloccate dal Ministero del Lavoro”. Così il consigliere regionale e momento della Commissione Attività Produttive Gennaro Saiello. “Una misura importantissima – ha commentato -, estesa anche ai lavoratori che hanno cessato la mobilità, sia ordinaria che in deroga, dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018". "Lo abbiamo già specificato e lo ribadiamo oggi. Non si tratta di una semplice boccata di ossigeno. La misura – ha spiegato Saiello - prevede che gli stessi lavoratori che beneficeranno del trattamento di mobilità saranno coinvolti in progetti regionali di formazione finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro”. “E noi da oggi staremo con il fiato sul collo della Regione Campania affinché sia dato seguito a questo provvedimento di politica attiva", ha concluso il consigliere regionale pentastellato. (Ren)