Campania: Ciarambino (M5s), ad Alfieri accuse sempre più inquietanti. Non può gestire fondi Psr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci chiediamo come sia possibile – ha sottolineato Ciarambino - che Franco Alfieri, già capostaff del governatore De Luca e da quest'ultimo promozionato come modello di un efficace sistema di politica clientelare, sia ancora consigliere all'Agricoltura”. “Incarico che gli andrebbe revocato perché gli consente di avere un ruolo predominante nella gestione, ad esempio, dei fondi della programmazione 2014-2020 dei Piani di sviluppo rurale – ha evidenziato il consigliere -, pari a quasi due miliardi di euro di fondi comunitari, statali e regionali”. “Una questione di opportunità politica, che avremmo voluto porre già nella seduta del Consiglio regionale del 30 maggio, saltata per la presenza di appena 13 consiglieri – ha concluso Ciarambino -. E che in questi giorni sottoporremmo a tutti i capigruppo per la sottoscrizione e l'immediata trasmissione al governatore De Luca, salvo chiederne la discussione urgente alla prossima seduta di Consiglio dove dovranno avere il coraggio di bocciarcela". (Ren)