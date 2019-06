Campania: Borrelli, Schiano Lo Moriello, Ferraro (Verdi), bonifica del Sarno è priorità (2)

- “C'è stata un'unione delle forze per chiedere alle istituzioni di attivare il percorso di bonifica del fiume – hanno raccontato -. A tal proposito è stata consegnata una petizione, firmata tra l'altro dagli studenti, ai rappresentanti delle istituzioni per chiedere di restituire salubrità al corso d'acqua. L'assessore all'ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ha assicurato che il percorso prenderà il via con la conferenza dei servizi”. “È il momento di passare ai fatti – hanno detto -, i cittadini dei comuni che affacciano sul Sarno e tutti i campani meritano di riavere un fiume che trasporti acqua pulita e cristallina". "Il tema della bonifica del Sarno – ha aggiunto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – rappresenta una battaglia storica dei Verdi, una sfida che deve coinvolgere gli ecologisti di tutta Italia. Noi continueremo a seguire con la massima attenzione il percorso istituzionale legato alla bonifica e profonderemo il massimo impegno per stimolarlo in modo da poter restituire alla cittadinanza un Sarno salubre e pulito". (Ren)