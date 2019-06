Casoria (Na): Russo (FI), grave usare partecipate come dispenser di incarichi per influenzare elezioni

- "È indecente che una società partecipata venga adoperata come dispenser di incarichi e consulenze a famiglie, ad amici e agli amici degli amici. Ancor di più quando la stessa è schiacciata dai debiti: lo scandalo svelato da Fanpage non va assolutamente derubricato a mal costume, tanto più per l'evidente volontà di incidere sulle libere elezioni a Casoria". Così l'onorevole Paolo Russo, coordinatore di Forza Italia della città di Napoli. (Ren)