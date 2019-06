Sanità: Ficco (Saues), bene annuncio De Luca su impiego giovani medici per carenza personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio del presidente De Luca sull'impiego di giovani medici in corso di formazione da impegnare nell'immediato per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario, in particolare nel servizio di emergenza territoriale, è una buona notizia". Così il presidente nazionale del Saues, il sindacato autonomo di urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. "Sono almeno due anni – ha ricordato - che il nostro sindacato suggerisce inascoltato questa soluzione". "Dunque, per quanto tardivo, siamo di fronte ad un buon ravvedimento operoso", ha concluso il presidente del Saues. (Ren)