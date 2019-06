Casoria (Na): Cdx unito, De Luca con Bene parli degli incarichi in Sma e delle clientele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raffaele Bene getta la maschera e chiude con le bugie. In difficoltà nei consensi abbandona il civismo, che era solo operazione di facciata per nascondere il sistema, e si lancia fra le braccia di De Luca". Così, in una nota, il centrodestra di Casoria. Forza Italia, Lega, Udc e Fdi di Casoria hanno così risposto all’iniziativa organizzata dal candidato Raffaele Bene con il presidente De Luca. "De Luca - Bene, una intesa contro il territorio ed i casoriani. Il salernitano – hanno detto i partiti - che detesta Napoli è perfetto per chi vive fuori Casoria ma pretende di fare il sindaco qui". "L'uomo che teorizzava le fritture di pesce, l'uomo che esaltava i campioni delle clientele deve essere, per forza, sullo stesso palco di Bene e Casillo. Ci auguriamo – ha rilanciato il centrodestra - che dalla passeggiata possa emergere un po' di chiarezza. De Luca spieghi cosa accede in Sma e si pronunci sulla logica delle consulenze a pioggia, commenti l'abitudine di affidare ruoli ed incarichi a parenti ed amici". "Nella sua passeggiata – ha rimarcato il centrodestra di Casoria - trovi il tempo per parlare dello sfascio dei trasporti o della sanità”. “È di questi gironi il blocco totale della specialistica ambulatoriale che costringe tanti cittadini a pagare prestazioni sanitarie che dovrebbero andare nel regime convenzionato", hanno concluso le sigle unite del centrodestra casoriano. (Ren)