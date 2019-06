Napoli: Borrelli (Verdi), solidarietà a dirigente Comune Cava de' Tirreni aggredito da ex dipendente

- "Esprimiamo profonda solidarietà nei confronti di Francesco Sorrentino, dirigente del Comune di Cava de' Tirreni, violentemente aggredito all'interno del municipio da un ex dipendente comunale che, nonostante sia andato in pensione, chiede ulteriori proroghe per non abbandonare la casa di proprietà dell'ente che occupava come custode di un asilo". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Rimarchiamo il concetto –ha aggiunto – che gli immobili di proprietà pubblica devono essere liberati quando non si ha più titolo”. “A nessuno deve essere concesso di restare oltre il tempo stabilito nelle case che appartengono agli enti", ha concluso Borrelli. (Ren)