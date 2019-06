Piemonte: ambiente, al via la rassegna "Vettori di sostenibilità" (2)

- Una tappa importante di questo percorso è la rassegna #vettoridisostenibilità, che renderà il mese di giugno il “mese dello sviluppo sostenibile”, con un ricco programma di eventi che viene presentato oggi, 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, e si concluderà il 20 e 21, con la “24 ore della sostenibilità”, nell’ambito della quale verranno presentate la Relazione sullo stato dell’Ambiente, con Arpa Piemonte, e la Relazione Piemonte economico-sociale di IRES Piemonte. “L'impegno della Regione Piemonte nella costruzione della Strategia di Sviluppo Sostenibile – dichiara Roberto RONCO, Direttore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte – affonda le sue radici negli ultimi decenni di lavoro e ha come obiettivo quello di contribuire ad assicurare anche nel nostro territorio la corretta interazione tra la crescita economica e il suo impatto sull’ambiente. Lavoriamo nella consapevolezza che il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità e il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali sono presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione. La nostra Strategia si inserisce in un sistema di indirizzi coerente lungo una dorsale internazionale, europea e nazionale che non può prescindere dalla valorizzazione delle esperienze e dei dati raccolti per programmare le azioni future e monitorarne i risultati nel tempo". (segue) (Rpi)