Piemonte: ambiente, al via la rassegna "Vettori di sostenibilità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli indicatori selezionati nell’Agenda 2030 – aggiunge Marco SISTI, Direttore dell’IRES Piemonte – consentono di descrivere la situazione della nostra regione e di metterla a confronto con quella osservata in altre realtà nazionali e internazionali, a partire da una definizione comune di crescita sostenibile. L’analisi del posizionamento del Piemonte sulle diverse dimensioni è però solo un punto di partenza. La vera sfida è comprendere quali sono le cause dell’andamento dei vari fenomeni sottoposti a osservazione e capire, insieme agli attori che operano sul territorio, quali politiche possono essere più efficaci nel cambiare la situazione in modo positivo. A questo proposito, è necessario anche attrezzarsi per valutare, a posteriori, se e in che misura le politiche adottate hanno ottenuto gli effetti desiderati. L’avvio dei lavori per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta dunque una straordinaria occasione per migliorare il modo in cui le politiche sono disegnate, attuate e valutate". "I numeri sono importanti in questo contesto – conclude Angelo ROBOTTO, Direttore Generale di ARPA Piemonte – Dati, monitoraggi e controlli costituiscono un patrimonio indispensabile per conoscere l’ambiente, capirei cambiamenti nel tempo e per valutare possibili azioni concrete. Nel 2018 Arpa Piemonte ha raccolto quasi 60.000 campioni tra acqua, aria, suolo, rifiuti e altre matrici ambientali. Le analisi di laboratorio di questi campioni hanno portato ad avere circa 933.000 parametri diversi. Inoltre ci sono i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio. Per citare due esempi dalla rete della qualità dell’aria convergono annualmente in Arpa più di 2.300.000 dati che vengono elaborati, verificati e aggregati dai tecnici dell’Agenzia. Dalla rete meteoidrografica più di 85.000.000 dati puntuali. E’ questa la base della conoscenza in campo ambientale di cui si può avvalere la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”. (Rpi)