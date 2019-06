Ischia: Verdi, per la giornata mondiale dell'ambiente l'iniziativa "adotta il verde del tuo quartiere"

- "La giornata mondiale per l'ambiente rappresenta un momento di stimolo per tutti coloro che sono sensibili ai temi dell'ecologia e del rispetto della natura. Abbiamo scelto questa data per lanciare l'iniziativa 'adotta il verde del tuo quartiere' che si rivolge ai cittadini, ai gruppi di cittadini o ai comitati civici che vogliono prendersi cura di un determinato spazio verde". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e i portavoce del Sole che Ride in Campania Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica. "Abbiamo allo studio - hanno proseguito gli esponenti politici - una serie di protocolli da proporre alle amministrazioni della nostra regione per rendere possibile la cura e la difesa del verde pubblico da parte dei cittadini che, con il loro attivismo, vogliono impegnarsi per rendere più accoglienti le loro città". Borrelli e il commissario della Federazione del Sole che Ride nell'Isola d'Ischia, Mariarosaria Urraro, hanno aggiunto: "Nella giornata mondiale per l'ambiente, inoltre, abbiamo consegnato al sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e al Vicesindaco Luigi Di Vaia due inviti per la pulizia straordinaria del palazzetto dello sport che abbiamo organizzato per domenica alle ore 10. Sarà un'occasione per rimuovere i tanti rifiuti che degradano le vicinanze del palazzetto, in special modo il parcheggio. La nostra iniziativa ha incontrato il favore di Andrea Lucibello, vice presidente di Ischia Ambiente, l'azienda che si occupa della rimozione dei rifiuti, che ci ha donato guanti e buste per la raccolta". "Invitiamo tutti a partecipare alla pulizia – hanno concluso Borrelli e Urraro –, sarà l'occasione per restituire dignità ad una zona che richiede dignità e decoro. L'appuntamento di domenica sarà il primo di una serie di pulizie straordinarie che effettueremo sull'isola". (Ren)