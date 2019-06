Campania: Di Scala (FI), Villa Mercede? diamo atto a sindaci dell’isola di Ischia per soluzione possibile

- "Dalla Whirpool all'Ilva passando per la Pernigotti, il Movimento 5 Stelle non ha ancora imparato che sul dolore dei lavoratori non sono ammesse strumentalizzazioni altrimenti avrebbe ammonito già da tempo il consigliere Saiello che sul dramma dei lavoratori di Villa Mercede ad Ischia sta portando avanti una vera e propria sceneggiata: puntualmente sbugiardato, millanta interlocuzioni inesistenti, si presenta non invitato e in maniera assolutamente disinformata ai tavoli per proporre l'impossibile, salvo pause che dedica ad offendere, da vero cafone, chiunque provi con un minimo di buon senso a smascherare la sua inutile ammuina". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania. "Do atto ai sindaci dell'isola d'Ischia di aver indicato oggi – ha aggiunto -, al tavolo istituzionale convocato dalla prefettura di Napoli, l'unica soluzione possibile per cominciare a dipanare questa complicata questione e pagare gli stipendi ai lavoratori”. (segue) (Ren)