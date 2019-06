Whirlpool: Saiello (M5s), azienda farà passo indietro. Lavoratori si fidino di noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nostro Governo – ha sottolineato Saiello - siamo al lavoro per invertire questa tendenza. Chi ha beneficiato di aiuti di Stato non può rinnegare gli accordi presi, o restituisca ogni singolo centesimo con gli interessi. Nel caso di Whirlpool, parliamo di oltre 16 milioni ricevuti a titolo di incentivo”. “Ma la chiusura dei siti di via Argine e Carinaro è un'ipotesi che non vogliamo neppure paventare – ha proseguito -. I lavoratori hanno fede in noi e nel nostro operato e noi continueremo a combattere al loro fianco. Non molleremo. Non lo abbiamo mai fatto con tutte le vertenze per le quali, come Movimento 5 Stelle, ci battiamo ogni giorno. E non lo faremo certo oggi”. “Dalla nostra battaglia dipende la vita di centinaia famiglie – ha concluso Saiello -. Questa gente può e deve continuare a contare su di noi". (Ren)