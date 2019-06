Campania: Di Scala (FI), Villa Mercede? diamo atto a sindaci dell’isola di Ischia per soluzione possibile (2)

- “Sono mesi che i sindacati chiedono all'Asl di sostituirsi al Consorzio e alla Coop per il pagamento delle spettanze ai lavoratori – ha puntualizzato il consigliere di FI -, ma Saiello non solo non conosce il lavoro dei sindacati ma ignora anche la normativa che impedisce all'Asl di procedere in questa direzione”. "Attendo fiduciosa venerdì per conoscere quali saranno le determinazioni che l'Asl assumerà – ha incalzato in conclusione l'esponente di Forza Italia - e da ischitana, ancorché consigliere regionale di minoranza che non rincorre il favore di quattro like e qualche selfie in piazza, mi preme sottolineare che il nostro ruolo non è quello di fare gli attivisti tra le folle ma di favorire le migliori intese istituzionali a favore dei lavoratori e dei cittadini". (Ren)