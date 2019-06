Cultura: al via nel weekend la 12esima edizione del Napoli Teatro Festival Italia (3)

- Ancora per la sezione italiana, al Teatro Sannazaro alle 19, Claudio Santamaria, accompagnato da Francesco Mariozzi al violoncello, che firma anche le musiche originali dello spettacolo, porterà in scena “Storie dal Decamerone. Il potere” del pluripremiato drammaturgo Michele Santeramo. Prodotto da Fondazione Teatro della Toscana – Festivaldera 2018, “Il potere” è uno dei quattro capitoli che compongono l'affascinante mosaico di storie scritte da Santeramo, che rivisita a posteriori la più grande opera di Giovanni Boccaccio. Santamaria, calandosi nei panni di un uomo d'affari angosciato da una vita monotona e vittima del suo stesso male, metterà in pratica — tra le sinfonie acute e orchestrali di Mariozzi — l'espediente di una guarigione. La giornata di apertura del Festival prevederà, oltre all'inaugurazione della mostra dedicata Nekrosius, sempre a Palazzo Fondi alle 17, l'apertura in contemporanea di ben tre allestimenti: l'installazione interattiva “Dans un jardin je suis rentrée”, realizzata da Bissane Al Charif (Palestina-Siria), Chrystèle Khodr (Libano) con la collaborazione di Waël Ali (Siria), che indagherà le prime esperienze sessuali e la scoperta dell'intimità vissute durante il tempo di guerra e di pace (aperta fino al 22 giugno, da giovedì a domenica dalle 17 alle 20). (segue) (Ren)