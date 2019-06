Piemonte: ambiente, al via la rassegna "Vettori di sostenibilità"

- Lo sviluppo sostenibile ha assunto centralità nella comunità globale: tutti i Paesi e le Regioni devono impegnarsi a definire una propria Strategia di Sviluppo Sostenibile a partire dai 17 obiettivi delle Nazioni Unite. La Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile del Piemonte dovrà svilupparsi organizzando i propri contenuti nelle cinque aree (5P) proposte dall’Agenda 2030: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. In questa prospettiva la Regione Piemonte ha avviato un processo partecipativo, che coinvolge tutti i propri stakeholder: istituzioni, cittadini, associazioni, università e imprese. La Strategia sarà sviluppata integrando i tre macroambiti della sostenibilità: economico, sociale e ambientale e sarà definita a partire da dati e strumenti di conoscenza dei fenomeni in atto, che riguardano la vita delle persone a livello di istruzione, salute, lavoro, inclusione sociale, qualità ambientale e crescita economica. Per questi motivi, la Regione Piemonte, in collaborazione con IRES Piemonte e Arpa Piemonte ha strutturato un percorso “verso la strategia di sviluppo sostenibile del Piemonte” che, accanto alle attività di focalizzazione del sistema di governance, degli obiettivi e delle azioni prioritarie e di coinvolgimento della società civile, prevede l’analisi e il re-indirizzo delle politiche esistenti, la definizione di un sistema di monitoraggio dei risultati e azioni strategiche di sensibilizzazione e comunicazione. (segue) (Rpi)