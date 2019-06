Napoli: Borrelli (Verdi), assurda aggressione a personale medico per carenza chirurghi. Bene indagine Asl

- "Nella giornata di giovedì 6 giugno si è registrato un episodio di violenza all'ospedale San Giovanni Bosco dove un paziente ha aggredito verbalmente tre infermieri, provocandogli uno stato d'ansia, lasciandosi andare a gesti inconsulti come dei pugni sui balconi. L'uomo ha dato in escandescenze a causa dell'assenza dei medici chirurghi che avrebbero dovuto visitarlo. Il disagio causato dalla carenza di specialisti in chirurgia all'interno della struttura è oggettivo ma troviamo assurdo che il nervosismo si traduca in aggressioni ai danni di chi non ha colpe e si trova sul posto di lavoro per compiere il suo dovere". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Riteniamo positiva –ha proseguito – l'apertura di un'indagine interna da parte dell'Asl Napoli 1 circa la carenza di chirurghi che sta affliggendo l'ospedale San Giovanni Bosco”. “Occorre chiarificare quali sono le cause che hanno determinato questo disagio e se sussiste qualsiasi tipo di responsabilità di carattere disciplinare in capo al personale", ha concluso Borrelli. (Ren)