Napoli: Borrelli (Verdi), bene indagine Asl su infermiere che mettono smalto mentre bambino piange

- "Attendiamo con attenzione le risultanze dell'indagine interna avviata dall'Asl Napoli 3 e dall'Ospedale di Nola circa il video che mostra due presunte infermiere intente a mettere lo smalto incuranti del pianto di un bambino all'interno, secondo quanto riferito da chi ha postato il video, del reparto di pediatria del nosocomio nolano. L'indagine servirà ad appurare in primis la veridicità del video e, qualora il contenuto fosse confermato, ad adottare i provvedimenti sanzionatori più idonei per un comportamento inqualificabile". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Siamo d'accordo con le parole di Ciro Carbone, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, che ha espresso parole dure circa il presunto episodio di scarsa professionalità specificando però che tale mancanza di deontologia, qualora confermata, è da addurre unicamente alle protagoniste del video – ha concluso il consigliere - e non di certo ad un'intera categoria che ogni giorno profonde il massimo degli sforzi possibili per assistere gli infermi nelle strutture ospedaliere di tutta la Regione". (Ren)