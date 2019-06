Whirlpool: Saiello (M5s), fronte compatto per salvare il sito di Napoli. Azienda rispetterà accordi (2)

- “É inconcepibile che vengano disattesi accordi a distanza di appena sette mesi – ha rimarcato il consigliere -. Se non sarà dato seguito a quegli impegni, come Governo siamo pronti a farci restituire fino all'ultimo centesimo degli incentivi concessi a Whirlpool". "C'è in gioco il destino di 420 famiglie del solo insediamento di Napoli – ha scritto ancora Saiello - a cui si vanno aggiunti i lavoratori di una ventina di aziende dell'indotto. Come Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale saremo alla testa di una lotta che porteremo avanti ad ogni livello istituzionale e senza alcun colore politico”. “Auspichiamo ora che con noi e le forze politiche oggi rappresentate in Commissione, scenda in campo anche il presidente della Regione Campania, la cui assenza a questi e ad altri tavoli comincia ad essere imbarazzante per la nostra regione, oltre che offensiva per i lavoratori che vivono drammi come questo", ha concluso il consigliere pentastellato. (Ren)