Portici (Na): convenzione Comune-Open fiber per cablaggio in fibra di 17mila unità immobiliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’infrastruttura si estenderà per 40 chilometri, 11 dei quali realizzati attraverso il riuso di reti aeree e interrate già presenti in città. “A Portici, grazie anche alla pronta disponibilità dell’amministrazione comunale, sta per essere realizzata un’infrastruttura di telecomunicazioni senza precedenti. Una rete integralmente in fibra ottica – ha evidenziato il responsabile area sud di Open fiber Emanuele Briulotta – permette infatti di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell’intera collettività, offrendo inoltre nuove opportunità a chi vorrà mettersi alla prova e investire magari nella propria terra: la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, l’industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’internet of things sono solo alcuni degli esempi possibili. Siamo quindi di fronte a passaggio fondamentale verso la Gigabit Society che l’amministrazione comunale di Portici ha immediatamente recepito. L’intervento è del resto interamente a carico di Open fiber, senza alcun tipo di esborso per le casse pubbliche”. (Ren)