Napoli: Borrelli (Verdi), occorre servizio di rimozione per parcheggio selvaggio che intasa il traffico

- "Martedì pomeriggio ho avuto modo di assistere ad una scena ai limiti dell'assurdo. Lungo corso Meridionale un incivile ha pareggiato dinanzi al varco riservato ai mezzi pesanti. Appena un Tir è giunto all'uscita, la situazione è andata in tilt. È iniziata una difficilissima operazione di manovra da parte del conducente che ha di fatto bloccato il traffico mentre alcuni cittadini hanno alzato di peso l'automobile spostandola più avanti, in modo da ridurre l'intralcio”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Questo episodio è l'esempio più calzante di come ci sia un'impellente urgenza di un servizio rimozione all'altezza, pronti ad intervenire ogni volta che gli incivili parcheggiano in sosta vietata – ha aggiunto il consigliere -. È assurdo che l'atteggiamento incivile di una sola persona procuri un nocumento a decine di altre persone. Per colpa di una sola auto si è bloccata un'intera strada”. “Auspichiamo che il Comune di Napoli acceleri la procedura di esternalizzazione del servizio carro attrezzi, in modo da portare via a spese degli incivili le auto parcheggiate in sosta vietata", ha concluso Borrelli. (Ren)