Campania: A. Cesaro (FI), urgente convocare commissioni su procedure reclutamento Oss

- "Ho sollecitato più volte il presidente della commissione Sanità perché convocasse una seduta per mettere finalmente ordine nella giungla delle procedure di reclutamento degli operatori socio sanitari". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Si tratta - ha proseguito Cesaro - di un atto dovuto in ossequio all'indirizzo politico espresso dal Consiglio regionale a fine gennaio scorso con l'unanime sottoscrizione di una mozione ad hoc. Sono anni che gli operatori socio sanitari, figure professionali adeguatamente formate e assolutamente indispensabili alle nostre strutture sanitarie, sono costrette a subire il far west delle decisioni discrezionali dei singoli manager che creano, tra avvisi, ricorso ad agenzie interinali, e graduatorie varie, un'incertezza che non giova né a loro né ai pazienti". "Parliamo - ha concluso Cesaro - di una questione irrisolta nonostante non siano state poche le denunce sulla stampa e le interrogazioni e, da ultima, una mozione votata all'unanimità dall'aula. Perché, mi chiedo, è tutto fermo?". (Ren)