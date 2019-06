Cultura: al via nel weekend la 12esima edizione del Napoli Teatro Festival Italia (2)

- Lo spettacolo è la prima tappa del progetto condiviso con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, che vedrà il suo compimento il prossimo autunno. Interprete e danzatrice solista del Tanztheater di Wuppertal dal 1993 al 2014, Cristiana Morganti proporrà un viaggio nell'universo della sua storica fondatrice Pina Bausch, coreografa tra le più rivoluzionarie del Ventesimo secolo, scomparsa nel 2009. La prima giornata dell’edizione 2019 del NTFI presenterà per la prosa italiana, in prima assoluta, alle 19.00, “In exitu” in scena al Teatro Nuovo, lo spettacolo è adattato, interpretato e diretto da Roberto Latini, tratto dall'omonimo romanzo di Giovanni Testori, autore caro alla storica compagnia formata da Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Latini si confronterà con la furente inventività linguistica testoriana, portando sul palco l'uscita di scena di un tossico degli anni '80 in una città nordica. Al centro della rappresentazione, dolore e solitudine straziante di una vita consumata in evasione. Spettacolo in replica domenica alle 19. (segue) (Ren)