Cultura: al via nel weekend la 12esima edizione del Napoli Teatro Festival Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serata di eventi si concluderà alle 22.30 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, che accoglierà il Dopofestival, un momento di condivisione che riunirà pubblico e artisti in uno dei luoghi più suggestivi della città. In scena il primo dei concerti a cura di Massimiliano Sacchi, “Romito” con Vittorio Romito (voce), Andrea Pasqualini e Carlo De Luca alla chitarra, Nicola Papa al piano e synth, Walter Marzocchella alla batteria: il gruppo mescolerà sonorità indie folk ed elettropop di matrice anglosassone alla lingua napoletana. L'apertura sarà affidata alla musica dei NODe, che proporranno un ibrido tra musica elettronica e sonorità molto distanti tra loro: dal punk alla new wave, passando per il dark, l'electro-garage e il rock più classico. Nell'ottica di favorire la partecipazione del pubblico, anche quest'anno il Festival continuerà a proporre un'oculata politica di prezzi, con biglietti popolari e agevolazioni assolute per le fasce sociali più deboli. (Ren)