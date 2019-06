Campania: Saiello (M5s) su Villa Mercede, da Di Scala gelosi sfoghi isterici per chi lavora bene sulla "sua isola"

- "Siamo contenti che la rappresentante ischitana di Forza Italia si sia accorta, anche oggi, che c'è un dramma chiamato Villa Mercede. Peccato che la signora Di Scala se ne renda conto solo quando legge di appelli, denunce o proposte a firma del Movimento 5 stelle. E che le sue note contengano soltanto invettive nei riguardi di chi si impegna per individuare una soluzione e non elementi propositivi per sostenere la battaglia nostra e quella dei lavoratori a tutela dell'occupazione e garantire il sacrosanto diritto alla salute e all'assistenza”. Così il consigliere regionale della Campania in forza ai 5 stelle Gennaro Saiello. “Parole che non offendono noi – ha chiosato -, ma i lavoratori e le famiglie dei pazienti che si battono per la sopravvivenza di Villa Mercede". "Se l'intento della consigliera regionale è quello di segnare il "suo" territorio – ha concluso Saiello - cominciasse a impegnarsi per risolvere i problemi che affliggono l'isola, piuttosto che lasciarsi andare a sfoghi isterici frutto di una infantile gelosia e di malcelata invidia per chi opera per il bene comune e gli interessi dei cittadini". (Ren)