Editoria: venerdì al Caffè Gambrinus di Napoli la presentazione del numero di giugno di CulturaIdentità

- Si intitola “Dentro la città ideale” il nuovo numero di CulturaIdentità, il magazine mensile in allegato a Il Giornale, da questo mese al costo di 1 euro, in uscita in edicola venerdì 7 giugno e la cui presentazione avrà luogo a Napoli, presso lo storico Caffè Gambrinus a Piazza Trieste e Trento, alle ore 18.30 dello stesso venerdì 7 giugno. Interverranno all’incontro il fondatore ed editore della testata Edoardo Sylos Labini, il direttore Alessandro Sansoni, il presidente del Corecom Campania Mimmo Falco, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e il componente del CdA RAI Giampaolo Rossi. Tema portante del quinto numero di CulturaIdentità sono le città in generale e, in particolare, le smart cities e la grande questione della riorganizzazione degli spazi urbani, con un suggestivo viaggio nelle varie regioni italiane alla ricerca delle “città di fondazione”, progettate ed edificate nel corso di oltre 2500 anni di storia, dal tempo degli antichi greci fino al XX secolo. Ci saranno, come di consueto, importanti firme della cultura italiana da Franco Cardini ad Angelo Crespi, da Laura Tecce a Diego Fusaro, un intervento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, esclusive interviste a Francesco Alberoni, Antonio Pennacchi, Pietrangelo Buttafuoco, Nunzia de Girolamo e Liana Orfei, e due reportage: uno dedicato al degrado urbano della Capitale, l’altro al mondo del circo. (Ren)