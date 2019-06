Campania: Cirillo (M5s), grazie a noi giostrine per disabili in parchi pubblici finalmente accessibili a tutti

- "Nell'ultima legge di Stabilità ci siamo battuti per un provvedimento di civiltà e buonsenso che mancava da tempo nella nostra Regione. Grazie a un emendamento che siamo riusciti a far approvare dall'aula del Consiglio regionale, abbiamo ottenuto un finanziamento pari a 100mila euro annui per tre anni per l'acquisto e l'installazione di giostrine per disabili nei parchi pubblici. In questi giorni è stato pubblicato il bando sul Burc della Campania e i Comuni interessati hanno tempo fino al 21 giugno per presentare la richiesta". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo, firmatario dell'emendamento in questione approvato nel dicembre scorso. "Un provvedimento – ha sottolineato Cirillo - nella direzione di una reale inclusione sociale e che sarà presto realtà in alcuni Comuni, a cominciare da Castellammare di Stabia dove, su impulso del nostro consigliere comunale Francesco Nappi, abbiamo convinto l'attuale giunta ad aderire al bando e a presentare un progetto per la realizzazione di giostrine per disabili a Villa Gabola, uno dei più importanti polmoni verdi della città”. “Non ci fermiamo, con i nostri portavoce ad ogni livello istituzionale e i nostri attivisti, faremo in modo che anche altri Comuni aderiscano", ha concluso Cirillo. (Ren)