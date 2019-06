Cultura: al via nel weekend la 12esima edizione del Napoli Teatro Festival Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora “Lacci gassosi, ordito del cielo”, curata da Giuseppe Cerrone, anche autore delle liriche, con l'allestimento e le poesie visive di Sara Galdi: sulla base dei suoi versi, il curatore immagina una camera sonoro-visuale che funga da mappa per gli spettatori coinvolti in un'autentica immersione nel Secolo Breve (aperta fino al 14 luglio, da giovedì a domenica dalle 17 alle 20). È prevista inoltre l'apertura della mostra “Mario Francese, 40 anni dopo: una vita in cronaca - Un omicidio eccellente sottratto all'oblio”, che raccoglie foto del giornalista assassinato il 26 gennaio 1979 sotto la sua abitazione al rientro da una giornata passata al Giornale di Sicilia (aperta fino al 14 luglio, da giovedì a domenica dalle 17 alle 20). La prima giornata della manifestazione presenterà eventi anche in Regione. A Salerno, per la sezione Progetti speciali, andrà in scena “Festa dei Teatri per la Socialità - FTS 2019”, un progetto della Fondazione Campania dei Festival e del dipartimento salute mentale Asl Salerno, a cura dell'associazione culturale Teatri di popolo, guidata dal regista Marco Dall'Acqua, che offrirà scritture per la scena inedite e originali per far crescere nella comunità cittadina il seme di una rinnovata riflessione critica sulla potenza costruttiva della "solidarietà". Dalle 16.30 alle 23.30 Palazzo Fruscione aprirà le sue porte a 9 spettacoli da 30 minuti ciascuno. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a favore dell'associazione "La casa di Matteo". (segue) (Ren)