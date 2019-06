Napoli: al via domani in piazza Dante il "Cerasa fest" di Coldiretti

- Si aprirà domani e proseguirà fino a domenica in piazza Dante a Napoli la terza edizione del "Cerasa fest", la festa del km zero stagionale ideata da Coldiretti Campania e Campagna amica. Una kermesse con il frutto simbolo del passaggio tra la primavera e l'estate, che tuttavia sarà presente in quantità ridotte a causa del maltempo che ha falcidiato le campagne nel mese di maggio più piovoso e freddo che si ricordi. A colorare la grande piazza nel cuore storico della città ci saranno, comunque, tutte le eccellenze agroalimentari da filiera agricola della Campania. L'appello della Coldiretti Campania ai cittadini è di partecipare al Cerasa fest sostenendo gli agricoltori in difficoltà e acquistando le ciliegie sopravvissute alla furia del clima impazzito, brutte ma buone. L'evento avrà ancora una volta il patrocinio del Comune di Napoli. (segue) (Ren)