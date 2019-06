Campania: Ronghi (Sud protagonista) e Nonno (FdI), De Luca calpesta professionalità interne

- "Con la delibera sul nuovo regolamento per i concorsi per la Giunta, De Luca, consapevole che non tornerà mai più alla presidenza della Regione, crea le condizioni che sembrano favorire i dirigenti esterni a discapito dei funzionari di ruolo e dei milioni di giovani che sono in cerca di lavoro". È quanto hanno affermato Salvatore Ronghi, esponente di "Sud protagonista", e Marco Nonno, consigliere comunale di FdI, che sul tema hanno tenuto, stamani, una conferenza stampa davanti alla sede del Consiglio regionale sulla delibera di Giunta regionale n. 149 del 9 aprile scorso sul nuovo Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi della Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi. "Caldoro è ancora capo dell'opposizione in Consiglio regionale? Esiste ancora questa figura politica?”, hanno chiesto Ronghi e Nonno per i quali "è assordante il silenzio del centrodestra su questo e su altri temi"."De Luca e il centrosinistra calpestano le professionalità interne alla Regione per favorire sistemi di reclutamento che sembrano clientelari - ha sottolineato Ronghi - , in questa direzione sembra andare il Regolamento per i concorsi per il quale, con gli art.13 e 37, si crea una corsia preferenziale per gli esterni". (segue) (Ren)