Napoli: Fattorello (Sappe) due minori di origine nordafricana sono evasi dal carcere di Nisida

- Il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe ha reso nota in un comunicato “l’evasione prevedibile” di due minori dal carcere di Nisida. “I detenuti fuggiti nella notte sono due nordafricani – ha dichiarato Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania della sigla sindacale -. È già in atto un’ispezione dipartimentale per ricostruire l’evento”. “Ora è importante assicurare al più presto alla giustizia i due fuggitivi – ha aggiunto il segretario -, ma è evidente che una seria riflessione deve essere fatta sul sistema generale della giustizia minorile”. “L’evasione – ha evidenziato Fattorello -è frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal sindacato autonomo Polizia penitenziaria sulle condizioni di sicurezza. Tutte queste evasioni hanno responsabilità ben precise. Cercate i colletti bianchi”. “Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più – ha denunciato il segretario -. Abbiamo registrato un numero di evasioni incredibili, da istituti e da mancati rientri, in pochissime settimane''. (segue) (Ren)