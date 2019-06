Napoli: Fattorello (Sappe) due minori di origine nordafricana sono evasi dal carcere di Nisida (3)

- “Mancano agenti di Polizia penitenziaria e se non accadono più tragedie di quel che già avvengono è solamente grazie agli eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento – ha precisato il segretario campano del Sappe -. Auspico allora che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ed i vertici della Giustizia minorile e dell'Amministrazione penitenziaria si attivino concretamente per dare un netto cambio di passo sulle politiche penitenziarie del Paese”. “Nelle carceri c'è ancora tanto da fare: ma senza abbassare l'asticella della sicurezza e della vigilanza, senza le quali ogni attività trattamentale è fine a se stessa e, dunque, non organica a realizzare un percorso di vera rieducazione del reo'', ha concluso Fattorello. (Ren)