Campania: Saiello (M5s), fermare licenziamenti e declassamento struttura Villa Mercede

- "C'è un tavolo in Prefettura convocato per garantire il diritto alle cure per decine di anziani delle isole di Ischia e Procida e la Regione è assente. Ci sono 42 lavoratori a un passo dal finire in mezzo a una strada e Sonia Palmeri, titolare di un assessorato che in 4 anni ancora non ha compreso che competenze può esprimere, non è pervenuta. C'è un'isola che da tempo lancia appelli perché sia salvata Villa Mercede, ma la consigliera regionale che si fa paladina a chiacchiere della comunità dei suoi concittadini ha di meglio da fare. La struttura di Serrara Fontana per l'assistenza alle fasce più deboli sta per essere declassata con un nuovo bando che comporterà una riduzione dell'importo da corrispondere a chi si aggiudicherà la gara, con un ribasso da 1.342.000 a 772.559 e un inevitabile dimezzamento del personale e ancora una volta è andata in scena l'indifferenza della politica". Così il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello, a margine del tavolo in prefettura convocato alla luce della grave crisi in cui versa la struttura per la cura e l'assistenza di anziani affetti da gravi patologie e i cui dipendenti non ricevono lo stipendio da 5 mesi. (segue) (Ren)