Campania: Saiello (M5s), fermare licenziamenti e declassamento struttura Villa Mercede (2)

- "Abbiamo chiesto alla Asl Napoli 2 nord – ha spiegato Saiello - di esercitare poteri sostitutivi con la cooperativa che ha in appalto la gestione di Villa Mercede e provvedere al pagamento delle spettanze arretrate. Nel frattempo, è necessario intervenire per bloccare la procedura di licenziamento collettivo e di tagli, già avviati, dei servizi erogati”. “Questioni che vogliamo affrontare in occasione di un tavolo politico, oggetto di una nostra richiesta inoltrata alla commissione Attività produttive e al quale auspichiamo sia presente anche la giunta regionale", ha concluso Saiello. (Ren)