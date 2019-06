Portici (Na): convenzione Comune-Open fiber per cablaggio in fibra di 17mila unità immobiliari

- Convenzione stipulata tra il Comune di Portici e l’azienda Open fiber per la realizzazione di un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica stesa fin dentro casa) in grado di restituire velocità di connessione al web fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. La società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa investirà nella Città del Miglio d’Oro 4 milioni di euro per il cablaggio di circa 17mila unità immobiliari. Complessivamente 185 chilometri di fibra ottica avvolgeranno i quartieri della città dal centro alle periferie. A suggellare l’accordo il sindaco Vincenzo Cuomo, l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Iacone, l'assessore alla sicurezza Maurizio Capozzo, il regional manager Campania-Basilicata di Open fiber Gianfranco Guerrera, il field manager di Open fiber Alessandro Parrilli e Viviana Solari, referente per gli affari istituzionali di Open fiber nel Sud Italia. “Un altro importante obiettivo raggiunto da questa Amministrazione – ha tenuto a sottolineare il sindaco Vincenzo Cuomo – grazie ad una partnership qualificata e di prestigio e ad un meticoloso lavoro dei nostri uffici proseguiamo a spianare le strade della smart city che nel breve periodo entrerà nelle case dei nostri cittadini che potranno beneficiare delle enormi potenzialità che le nuove reti offrono in termini di servizi, connettività e sicurezza”. (segue) (Ren)