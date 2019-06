Whirlpool: Saiello (M5s), azienda farà passo indietro. Lavoratori si fidino di noi

- "Siamo andati a Roma con una linea ben precisa da dettare alla dirigenza Whirlpool. Ovvero, se sono stati sottoscritti degli accordi con il Governo, ebbene questi accordi vanno rispettati. E non consentiremo che si continuino a prendere in giro i lavoratori. Stiamo parlando di oltre 400 famiglie, con un riverbero notevolissimo sul mondo parallelo dell'indotto”. Così il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello a margine del tavolo al Mise, presieduto da Luigi di Maio, con la dirigenza Whirlpool. “Un'emergenza sociale che rischia di sfociare in una Regione come la Campania che – ha aggiunto -, per le gestioni scellerate di questo governo regionale e delle amministrazioni che lo hanno preceduto, è già alle prese con un tasso di disoccupazione agli ultimi posti in Europa e che paga con una fuga di massa di imprese e multinazionali le scelte politiche degli ultimi anni". (segue) (Ren)