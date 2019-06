Cultura: al via nel weekend la 12esima edizione del Napoli Teatro Festival Italia

- Il Napoli Teatro Festival Italia, diretto per il terzo anno da Ruggero Cappuccio, realizzato con il sostegno della Regione Campania, presieduta da Vincenzo De Luca, e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, guidata da Alessandro Barbano, ha aperto l'edizione 2019 nel segno di Eimuntas Nekrosius, recentemente scomparso — artista da sempre legato a Napoli e al festival. Si partirà sabato alle 17 a Palazzo Fondi con l'inaugurazione della mostra “Il Meno Fortas” di Eimuntas Nekrosius, a cura di Audronis Liuga e Julija Reklaitè, aperta fino al 14 luglio, da giovedì a domenica dalle 17 alle 20; sempre sabato alle 21 al Teatro Politeama, in scena lo spettacolo “Zinc (Zn)”, allestimento del regista lituano ispirato ai romanzi del premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievič, con replica il 9 giugno alle 19. La mostra e lo spettacolo saranno preceduti venerdì alle 20.30 dalla proiezione del documentario “Eimuntas Nekrosius: pushing the horizon further”, prevista al Teatro Politeama. A dieci anni dalla sua scomparsa, il festival celebrerà l'icona della danza contemporanea Pina Bausch con “Moving with Pina. Una conferenza danzata sulla poetica, la tecnica la creatività di Pina Bausch” di e con Cristiana Morganti, lo spettacolo in scena sabato alle 21.30 al Museo Madre è prodotto da Il Funaro – Pistoia, con il sostegno di Goethe – Institut di Napoli e il Ministero Federale degli Affari Esteri di Berlino. (segue) (Ren)