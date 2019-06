Rifiuti: Borrelli (Verdi), segnalata al Comune di Arzano discarica a cielo aperto in cortile scuola (2)

- "Il cortile della scuola non è l'unico luogo in condizioni critiche – ha proseguito -. I rifiuti invadono anche via Vittorio Emanuele III, a due passi dalla fermata dell'autobus. L'area, non troppo lontana dalla scuola, è parte del contesto urbano con le abitazioni a brevissima distanza. La piccola discarica ospita di tutto: dai materassi agli scarti dell'edilizia. Forse addirittura dell'amianto”. “La stessa "rotonda di Arzano" è di fatto soffocata dai rifiuti – ha aggiunto il consigliere -. L'aumento delle temperature rischia di determinare un'emergenza igienico sanitaria. Occorre intervenire al più presto per rimuovere i cumuli di spazzatura, liberando i residenti dalla puzza e dal rischio sanitario”. “Abbiamo inviato una segnalazione all'amministrazione comunale, invitandola ad intervenire con la massima urgenza", ha concluso Borrelli. (Ren)