Caivano (Na): Menna (FI), diciamo no all'impianto di biometano

- "Non ci convince, quindi no all'impianto di biometano a Caivano". Lo ha dichiarato Federico Menna (FI), coordinatore di Forza Italia Giovani del Sud Italia al termine di un incontro con la terna prefettizia e i dirigenti del settore Ambiente di Caivano (Na) avuto questa mattina insieme con alcuni esponenti del coordinamento locale di Forza Italia e di altre forze politiche per fare il punto sul progetto relativo alla realizzazione di un impianto di biometano in località Omo Morto a Caivano. "Diamo atto - ha proseguito Menna - al Commissario per la grande disponibilità all'ascolto ma allo stato nessuna chiarezza è stata fatta, soprattutto dalla Regione cui spetta la competenza sul Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e dunque la responsabilità politica, sul reale impatto ambientale e sanitario di questo impianto che peraltro si vorrebbe far sorgere su di un terreno a vocazione agricola in un territorio già duramente provato. Su questo tema, che attiene alla trasparenza e che va al di là delle casacche politiche perché incide direttamente sulla vita dei cittadini auspichiamo la massima attenzione e condivisione di tutte le forze politiche e sociali di Caivano. Aspettiamo risposte sulla legittimità della localizzazione, nonché sui rilievi e le prescrizioni dell'Arpac e dell'Asl che ha rilevato non poche criticità. Parliamo di possibili immissioni inquinanti nell'atmosfera, nel suolo e quindi nelle falde acquifere. Parliamo della posizione della Regione rispetto alla sentenza, di appena qualche settimana fa, della Corte Europea che ha posto ulteriori e più stringenti vincoli agli ampliamenti o alla realizzazione di nuovi impianti. In una parola parliamo della salute dei cittadini". "Siamo pronti - ha concluso Menna - anche alla mobilitazione".(Ren)