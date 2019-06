Caserta: tentata estorsione e contrabbando tabacchi esteri, sette custodie cautelari (2)

- Ciascuno degli indagati avrebbe avuto specifici compiti, costituendo un’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri operante tra Napoli e Capua. Le indagini hanno inoltre accertato che tra il 12 febbraio ed il 5 marzo è stato realizzato il contrabbando di circa 95,600 kg. di sigarette, per un totale di 478 stecche. È stato inoltre accertato che la richiesta di acquisto di tabacchi lavorati esteri da parte del promotore e degli organizzatori dell’associazione avveniva tramite contatto sull’utenza telefonica in uso al fornitore il quale, previa intesa sul prezzo - che variava a seconda della marca dai 21 ai 28 euro a stecca -, approvvigionava il gruppo del quantitativo, di volta in volta, richiesto. Le sigarette, prive del marchio del monopolio di Stato, venivano poi vendute al dettaglio presso una vera e propria base logistica sita in Capua, luogo di residenza dei sodali. (Ren)