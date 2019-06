Turismo: "Piemonte on the Move" all’istituto italiano di cultura di Berlino (2)

- Nel corso della presentazione, uno spazio particolare sarà dedicato al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, che illustrerà il palinsesto di attività 2019 tra arte, cultura e leisure, ponendo in evidenza il valore del complesso architettonico-paesaggistico anche come prestigioso set di convegni, wedding e produzioni cinematografiche internazionali. Regione n. 1 al mondo da visitare nel 2019 per la prestigiosa classifica “Best in Travel” di Lonely Planet, il Piemonte anche nel 2018 è tra le destinazioni predilette dei tedeschi. Lo confermano i dati dell’Osservatorio turistico regionale operante in VisitPiemonte, secondo i quali la Germania ha registrato 362.214 arrivi e 1.450.114 pernottamenti, attestandosi al primo posto rispetto ai mercati esteri per il Piemonte, con il 22% dei pernottamenti sul totale estero. Tra le mete favorite dei visitatori tedeschi emergono l’area del Distretto Laghi (con oltre il 75% dei pernottamenti di turisti tedeschi in Piemonte), la Città Metropolitana di Torino (con il 7,4%) e i territori di Langhe e Roero (5,8%). “Piemonte on the Move” sarà anche musica, con l’intermezzo offerto dal "Castellan Subba Duo", formato dai due giovani artisti Giulia Subba e Matteo Castellan, che proporrà brani della tradizione sabauda rivisitati in un arrangiamento insolito e moderno per fisarmonica e violino. Per chiudere l’incontro con la regione che è meta prediletta dai gourmet di tutto il mondo, seguirà un aperitivo a base di prodotti tipici, che vuol essere un gustoso invito e cordiale benvenuto in Piemonte. (Rpi)